العالم اليوم - فيديو: حريق كبير في مركز تجاري بالصين يوقع 16 قتيلا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يوليو 2024 04:21 صباحاً - لقي 16 شخصا حتفهم في حريق بمركز تجاري في جنوب غرب الصين الأربعاء، وفق حصيلة جديدة أوردتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية الخميس نقلا عن مسؤولي الإنقاذ المحليين.

واندلع الحريق في أول المساء في مدينة تسيغونغ في مقاطعة سيتشوان الواقعة على بعد 1600 كيلومتر من العاصمة بكين.

وقالت خدمات الطوارئ في تسيغونغ في بيان إن "عمال الإطفاء يبذلون قصارى جهدهم للسيطرة على الوضع".

ودعت خدمات الطوارئ السكان إلى "عدم تصديق الشائعات أو تضخيمها".

وقال التلفزيون الرسمي "سي سي تي" إن "فرق الإغاثة تواصل عمليات البحث والإنقاذ".

وأكدت القناة أن خدمات الطوارئ تمكنت من إنقاذ نحو ثلاثين شخصا، فيما "حوصر" آخرون.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن مركز التسوق يقع في أسفل مبنى مكون من 14 طابقا، مضيفا أن النيران امتدت إلى الطبقة الأرضية وكذلك إلى الطبقات الرابعة والخامسة والسادسة.