اليونان تعلن حالة الطوارئ القصوى.. اعرف السبب

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جدة - نرمين السيد - حرائق الغابات في اليونان
وأفادت صحيفة "كاثميريني" اليونانية أن جميع وحدات الإطفاء في البلاد قد تم وضعها في حالة استعداد تام.
وذكرت الصحيفة أنه في ظهر أمس الأربعاء، اندلع حريق في غابة بمنطقة أجيوس فلاسيس في بيلوبونيز، وانتشر بسرعة باتجاه إبيداوروس.
يشكل الحريق في غابة الصنوبر الكثيفة تحديًا كبيرًا للسلطات، التي أصدرت تحذيرًا طارئًا، داعية سكان منطقة سوفيكو إلى توخي الحذر واليقظة.
وأصيب ثلاثة رجال إطفاء بحروق طفيفة أثناء محاولتهم السيطرة على الحريق، وتم نقلهم إلى مستشفى في كورينث لتلقي العلاج.
وقررت السلطات إغلاق الطريق المؤدي إلى إبيداوروس أمام حركة المرور لضمان سلامة السكان والمساعدة في جهود مكافحة الحريق.
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