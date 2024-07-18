ظاهرة تُرى بالعين المجردة.. صورة مميزة لاقتران القمر الأحدب بنجم قلب العقرب

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اقتران القمر بنجم قلب العقرب
يذكر أن هذه الظاهرة الفلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
وكان مركز الفلك الدولي، عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، صورة مميزة للقمر وكويكب "ميتيس".
القمر يحجب كوكب ميتيس
وقال "الفلك الدولي"، إن الصورة ملتقطة الساعة 18:29 بتوقيت جرينتش، مضيفًا أنه يظهر في هذه الصورة القمر وهو يحجب الكويكب ميتيس.
وأشار مركز الفلك إلى أن هذه المشهد لا يمكن مشاهدته من الوطن العربي.
حفرة على سطح القمر
وكان تلسكوب هابل الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، قد التقط صورة مذهلة لحفرة تسمى "كوبرنيكوس" على سطح القمر منذ 25 عامًا.
ونشرت "ناسا"، الصورة عبر الصفحة الرسمية لتلسكوب هابل على "فيسبوك"، صورة الحفرة الموجودة على سطح القمر، وقالت إن عرض الحفرة يبلغ الحفرة 58 ميلًا أي ما يعادل 93 كيلومترًا، لافتة إلى أن الحفرة تشكلت عندما اصطدم كويكب يبلغ عرضه أكثر من ميل بالقمر قبل مليار سنة.
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