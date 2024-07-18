ما حكم الصلاة جالسًا لسبب مرضي؟ أمين الفتوى يرد (فيديو)

وجهت متصلة تدعى "أم محمد" سؤالًا للدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول: "أنها لا تستطيع الصلاة واقفة لسبب مرضي فما حكم الدين؟".





الصلاة أثناء المرض

ورد شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، اليوم الأربعاء، على سؤال المتصلة، قائلًا: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، فالمشقة تجلب التيسير والميسور لا يسقط بالمعسور".

وأضاف: "يعني إيه الحاجات دي؟، يعني يا أم محمد، أنتِ هتقدري تعملي إيه؟ والله أنا هقدر، ممكن أقوم مثلاً وأقرأ الفاتحة وأركع، بس في السجود أنا مش هقدر أسجد على الأرض، طب يعني تعملي ممكن؟ ممكن أنتِ قاعدة على كرسي، مثلًا، تقعدي عند السجود، ويعني تحاولي كده قدر المستطاع، أن تصلي إلى أقصى قدر ممكن الوصول إليه؟".

وتابع: "أنا أصلًا مش هقدر أقف، أصلًا مش هقدر أقعد على كرسي ولا الحاجات اللي إنتوا بتقولوها دي، ولا هقدر حتى أحرك ظهري سنة واحدة، خلاص، يبقى أنتِ هتجري السجود بعينك كده أو برأسك، يعني أنه هتحرك رأسها كأنها تسجد؟ أم وتقوم من السجود، اللي هو الجلوس كده، كده هتبقى جلسة؟ استطاعت، يعني يعني هتأدي الأركان كان برأسها، مثلاً، اللي هو بالانحناء أو بالإيماء أو بعينها أو بقلبها".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.