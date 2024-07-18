نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليست المرة الأولى.. خطورة إصابة بايدن بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض في بيان، الأربعاء، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا، مضيفًا أنه سيعود إلى ديلاور حيث سيعزل نفسه، ويواصل تلقي العلاج، إلا أن إصابته بكوفيد 19 في ظل تقدمه بالسن يطرح عدة تساؤلات.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن يعاني من أعراض خفيفة، وأنه تلقى جرعة من عقار "باكسلوفيد".

بدوره، قال رئيس منظمة UnidosUS، وهي منظمة لاتينية للحقوق المدنية، الأربعاء، إن بايدن لن يشارك في حدث بلاس فيجاس، بعد إصابته بكورونا.

أعلن البيت الأبيض، في سبتمبر 2023، إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا مع أعراض خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن للفيروس سلبية.

وقال البيت الأبيض: "بعد نتيجة الاختبار الإيجابية للسيدة الأولى لـ(كوفيد 19)، خضع الرئيس بايدن لاختبار كوفيد هذا المساء. جاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية".

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بـ "كوفيد 19" في أغسطس من العام قبل الماضي، في حين كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر 80 عاما في يوليو 2022.

إصابة بايدن بكورونا

خطورة إصابة بايدن بفيروس كورونا

وبما أن بايدن تخطى عقده الثمانين، فإنه يندرج تحت قائمة كبار السن الأكثر عرضة للإصابة فيما يتعلق بتأثير فيروس كوفيد-19 على كبار السن، فقد أظهرت الدراسات والبيانات المتوفرة حتى أغسطس 2023 ما يلي:

1. زيادة الخطر:

- كبار السن، خاصة من هم فوق 65 عامًا، أكثر عرضة لإصابات كوفيد-19 الخطيرة والتي قد تؤدي إلى دخول المستشفى أو الوفاة.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والرئة هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة.

2. أعراض أكثر شدة:

- قد يعاني كبار السن من أعراض أكثر شدة مثل الصعوبة في التنفس والالتهاب الرئوي.

- يواجه كبار السن خطرًا أكبر لتطور المضاعفات الخطيرة مثل الفشل التنفسي والفشل الكلوي.

3. معدلات الوفيات:

- أظهرت البيانات ارتفاع معدلات الوفيات بين كبار السن المصابين بكوفيد-19 مقارنة بالفئات العمرية الأصغر.

- معدلات الوفيات تزداد كلما تقدم العمر، حيث تصل إلى أعلى معدلاتها لدى من هم فوق 80 عامًا.

4. الآثار النفسية والاجتماعية:

- فرض القيود والعزل قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة والاكتئاب لدى كبار السن.

- قد يواجه كبار السن صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية خلال جائحة كوفيد-19.

لذلك من المهم جدًا حماية كبار السن والحرص على رعايتهم الصحية والنفسية خلال هذه الجائحة. كما ينصح بشدة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار العدوى بينهم.