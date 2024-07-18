نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب "شاس" يعلن دعمه لصفقة تبادل الأسرى ويطالب نتنياهو بعدم الاهتمام لتهديدات سموتريتش وبن غفير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب "شاس" أكبر حزب يهودي متشدد في إسرائيل، دعمه لصفقة تبادل الأسرى وطالب بنيامين نتنياهو بعدم الاهتمام لتهديدات وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية قال "شاس" موجها كلامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن نعزز أياديكم في جهودكم لإعادة المختطفين، وفي قيادة الصفقة التي هي الآن في مراحل متقدمة من المفاوضات".

ويواصل الوسطاء الدوليون دفع إسرائيل وحماس نحو التوصل إلى اتفاق على مراحل من شأنه أن يوقف القتال في القطاع وإجراء عملية تبادل أسرى ومحتجزين.

وقد توترت المحادثات بين الجانبين خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أعلنت إسرائيل أنها استهدفت القائد العسكري لحماس محمد الضيف في مواصي خان يونس، إلا أن حماس أكدت أن المحادثات مستمرة.

إلى ذلك، قال ثلاثة مسؤولين مصريين إن وفدا إسرائيليا وصل القاهرة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل وحماس المقترح الأخير للصفقة.

وصرح مسؤولون في المطار تحدثوا شريطة عدم الكشف هوياتهم، بأن الوفد الإسرائيلي يضم ستة مسؤولين دون الكشف هوياتهم، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد قالت إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع سيتوجه الأسبوع المقبل إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الرهائن رغم محاولة تل أبيب اغتيال قيادي بارز في حماس.

وفي وقت سابق أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر بأن المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس تعثرت بسبب 4 قضايا رئيسية.