نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا..أبرز أعراضه لكبار السن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض في بيان، الأربعاء، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا، مضيفًا أنه سيعود إلى ديلاور حيث سيعزل نفسه، ويواصل تلقي العلاج.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن يعاني من أعراض خفيفة، وأنه تلقى جرعة من عقار "باكسلوفيد".

بدوره، قال رئيس منظمة UnidosUS، وهي منظمة لاتينية للحقوق المدنية، الأربعاء، إن بايدن لن يشارك في حدث بلاس فيجاس، بعد إصابته بكورونا.

أعراض فيروس كورونا

إليك مجموعة من أهم أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفقًا لما هو معروف:

1. **الحمى**: أحد أكثر الأعراض شيوعًا، وقد تكون درجة الحرارة أقل من 38 درجة مئوية.

2. **السعال**: قد يكون جافًا أو مصحوبًا ببلغم، ويعد السعال من أكثر الأعراض شيوعًا.

3. **ضيق التنفس أو صعوبة في التنفس**: قد تتراوح شدته من خفيفة إلى شديدة.

4. **التعب والإرهاق**: قد يكون خفيفًا أو شديدًا.

5. **آلام العضلات والجسم**: أعراض شائعة تشبه الإنفلونزا.

6. **فقدان حاسة الشم أو التذوق**: قد تكون هذه الأعراض مبكرة أو حتى الوحيدة الموجودة.

7. **ألم في الحلق**: قد يكون خفيفًا أو شديدًا.

8. **الصداع**: قد يكون من الأعراض المبكرة.

9. **إسهال**: قد يكون أحد الأعراض، خاصة عند الأطفال.

10. **طفح جلدي أو تغيرات في الجلد**: قد تكون هذه الأعراض نادرة.

يجب ملاحظة أن بعض المصابين قد لا يظهر عليهم أي أعراض، كما أن شدة الأعراض وتطورها يختلف من شخص لآخر. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، ينصح بالتواصل مع الطبيب على الفور للحصول على التشخيص والرعاية الطبية المناسبة.

تأثير فيروس كورونا على كبار السن

فيما يتعلق بتأثير فيروس كوفيد-19 على كبار السن، فقد أظهرت الدراسات والبيانات المتوفرة حتى أغسطس 2023 ما يلي:

1. زيادة الخطر:

- كبار السن، خاصة من هم فوق 65 عامًا، أكثر عرضة لإصابات كوفيد-19 الخطيرة والتي قد تؤدي إلى دخول المستشفى أو الوفاة.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والرئة هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة.

2. أعراض أكثر شدة:

- قد يعاني كبار السن من أعراض أكثر شدة مثل الصعوبة في التنفس والالتهاب الرئوي.

- يواجه كبار السن خطرًا أكبر لتطور المضاعفات الخطيرة مثل الفشل التنفسي والفشل الكلوي.

3. معدلات الوفيات:

- أظهرت البيانات ارتفاع معدلات الوفيات بين كبار السن المصابين بكوفيد-19 مقارنة بالفئات العمرية الأصغر.

- معدلات الوفيات تزداد كلما تقدم العمر، حيث تصل إلى أعلى معدلاتها لدى من هم فوق 80 عامًا.

4. الآثار النفسية والاجتماعية:

- فرض القيود والعزل قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة والاكتئاب لدى كبار السن.

- قد يواجه كبار السن صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية خلال جائحة كوفيد-19.

لذلك من المهم جدًا حماية كبار السن والحرص على رعايتهم الصحية والنفسية خلال هذه الجائحة. كما ينصح بشدة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار العدوى بينهم.