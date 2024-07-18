عاجل ورسميًا.. النصر السعودي يعلن تعاقده مع الحارس بينتو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي عن تعاقده مع الحارس البرازيلي بينتو، بشكل رسمي لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يوقع مع بينتو

وقع حارس المرمى بينتو مع نادي ‎النصر السعودي بعقد يمتد حتى 2028، قادمًا من نادي أتليتكو باراناينسي البرازيلي.

وكان نادي باراناينسي قد وافق على بيع حارس مرمى فريقه بينتو إلى النصر السعودي مقابل 18 مليون يورو.

وتأتي خطوة النصر السعودي بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بعد رحيل دافيد أوسبينا بشكل رسمي عن صفوف العالمي.