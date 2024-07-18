نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الكرة للجماهير".. رئيس نادي النجوم يعلق على رفع أسعار تذاكر المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لكرة القدم، على رفع أسعار تذاكر المباريات، والتي أثارت غضب رواد التواصل الاجتماعي.

رئيس نادي النجوم يعلق على رفع أسعار تذاكر المباريات

وكتب "الطويلة" على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الكلام المتداول حاليا على أن النادي صاحب الملعب بأي مباراة هو الذي يحدد سعر التذكرة.. ودا كلام خطير ومقصده واضح للجميع وهي فعلا "معلومه حق يراد بها باطل".

وأكمل: "ولكن "هذا هو الحل يا إتحاد الكرة"، بما إنك كإتحاد مسئول عن حماية مصالح جميع عناصر اللعبة.. وبما أن الجماهير من أهم عناصر اللعبة فلا يجوز أن تترك تلك المصالح في يد الهواة والمراهقين ودعاة الفتنة".

واضاف: "إذا عليك كإتحاد يعمل على هذا الصالح أن تضع فورا سقف لأي زيادة في أسعار التذاكر بالمباريات يتعدى النسبة المتداولة للربح في أي مجال وهي على ما أعتقد لا تزيد عن 25 % من السعر الدارج".

وواصل: "وبذلك تضع كإتحاد حدا لفتنة مرتقبة وإلا فإنك لن تستطيع معالجة الوضع في قادم الأيام".

واختتم: "لإن ذلك سيدخل في نطاق بعيدا عن الرياضة تمامأ ويعد نوعك من انواع "الإ حتكار"".

وكانت قد طرحت شركة تذكرتي أسعار تذاكر مباراة الاهلي ضد بيراميدز، وآثار هذا غضب الجماهير بسبب ارتفاع الأسعار عن الحد الأدنى.