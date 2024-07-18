محمد عبد المنعم يرحب بصفقة الأهلي الجديدة يوسف أيمن

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أحمد جودة - القاهرة - رحب محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله الجديد يوسف أيمن لاعب الدحيل والمنتخب القطري، المنضم حديثا لصفوف النادي، لمدة عام على سبيل الإعارة.

محمد عبد المنعم على انستجرام

أمير توفيق يعلن عن صفقة الأهلي الجديدة

وأعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن صفقة الأحمر الجديدة والأولى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأفصح أن المارد الأحمر أنهى تعاقده مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.

وكشف أمير توفيق أن الأهلي قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن، وأصبح اللاعب منضم رسميا لصفوف الأحمر.

وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني.



وخاض يوسف أيمن مع فريقه الدحيل القطري 59 مباراة في كافة المسابقات، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.