نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره بيراميدز يوم الإثنين المقبل 22-7-2024 على استاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب دوري نايل برصيد 63 نقطة، بعد الفوز في 20 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يتصدر الأزرق السماوي الترتيب برصيد 68، بعد الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة مواجهتين.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تبدأ أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز

تنقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز يوم الإثنين المقبل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD.