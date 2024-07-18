نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يدخل في سباق مع زميله.. والمدرب البدني يصفه بـ "الاستثنائي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد كونال مورتاج مدرب ليفربول للأحمال البدنية بنجم ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح، من بعد ما قدمه خلال مران الفريق.

وكشفت اليوم الأربعاء شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية خلال تقريرها أن المدرب البدني لليفربول طلب من اللاعبين الكبار الذين لديهم خبرة ضرورة أن يكونوا بمثابة قدوة للاعبين الشباب.

وذكر التقرير أن المدرب البدني للاعبين بلغهم بأن يظهروا عقليتكم للجميع، قائلًا:"أظهروا للاعبين الشباب كيف يتم ذلك من خلال قادة المجموعة".

وعقب توجيه النصيحه توجه محمد صلاح ودخل في سباق مع زميله اتارو إندو تم وصفه بالقاسي استمر ذلك لمدة 6 دقائق.

وكسر محمد صلاح الرقم القياسي بشكل كاسح في السباق المُسجل باسم زميله الشاب سيب فان دين بيرج، وبناء على ذلك وصف المدرب البدني صلاح بـ "استثنائي".



وذكر التقرير بأنه أشاد باللياقة البدنية لمحمد صلاح صاحب الـ32 عاما على الرغم من عودته من إجازة قبل عدة أيام فقط، مشيرا إلى أنه بمثابة نموذج يحتذى به لكل اللاعبين الصغار.