متحدث الزمالك يزف نبأً جيدًا للجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يُفيد برفع إيقاف القيد فيما يتعلق بقضية اللاعب المغربي خالد بوطيب.

أحمد سالم: أنهينا ملف بوطيب

قال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "تلقينا خطابًا رسميًا يُفيد بانتهاء أزمة خالد بوطيب، وهذا يعد بمثابة ردًا على بعض ممن نفوا انتهاء الأزمة في وقت سابق".

وتابع: "يتبقى مبلغ مالي قليل لانتهاء أزمة إيقاف القيد بشكل نهائي، فيما يتعلق بقضية مساعد البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق، وسيتم إنهاء الملف نهائيًا".

وشدد المتحدث الرسمي باسم الزمالك، على أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، يضع أولويات في ملفاته، ومنها سداد مستحقات اللاعبين وتجديد العقود، على أن يتم فتح ملف الصفقات الجديدة في وقت لاحق.