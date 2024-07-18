نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطل البوندسليجا يستعد للإعلان عن صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح باير ليفركوزن الألماني في الحصول علي خدمات المهاجم الفرنسي مارتن تيرير في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير فرنسية أن اللاعب سيصل إلي ألمانيا غدًا لاجراء الفحوصات الطبية، والتوقيع علي عقود أنضمامه إلي صفوف بطل "البوندسليجا".

وأضافت أن الأتفاق تم بين باير ليفركوزن وستاد رين الفرنسي علي أنتقال مارتن تيرير إلي صفوف الفريق الألماني بمقابل 22 مليون يورو.

باير ليفركوزن الألماني يحسم صفقة المهاجم الفرنسي مارتن تيرير

وأنتقل المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 27 عام إلي صفوف ستاد رين عام 2020، قادمًا من اولمبيك ليون بمقابل 12 مليون يورو.

وشارك مارتن تيربر مع فريقه الموسم الماضي في 27 مباراة، أحرز خلالهم 9 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن باير ليفركوزن تحت قيادة مدربه الاسباني تشابي ألونسو حقق الموسم الماضي أول ثنائية محلية في تاريخه بالفوز بلقبي الدوري والكأس.