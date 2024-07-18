نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إلغاء خطاب بايدن في لاس فيجاس بعد إصابته بكورونا وعزله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إصابة بايدن بفيروس كورونا، بات الخبر الأكثر تداولًا في العالم، حينما أعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، حسب ما أعلن عنه البيت الأبيض. وحسب ما نشره موقع CNN، فإن الرئيس بايدن يعاني من “أعراض خفيفة”، وأنه تلقى جرعة من عقار “باكسلوفيد”.

كما سيعود بايدن إلى منزله بديلاوير حيث سيقوم بالعزل الذاتي ومواصلة أداء مهامه، تماشيا مع إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وفقا للمصدر ذاته.

ونقلت CNN عن طبيب الرئيس الأميركي أن بايدن “عانى اليوم من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب، وعندما قام باختبار COVID-19، كانت النتائج إيجابية.”

وقد تم إلغاء خطاب الرئيس بايدن الذي كان مقررا بلاس فيغاس في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا كوفيد-19.

أعلن البيت الأبيض، في سبتمبر 2023، إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا مع أعراض خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن للفيروس سلبية.

وقال البيت الأبيض: "بعد نتيجة الاختبار الإيجابية للسيدة الأولى لـ(كوفيد 19)، خضع الرئيس بايدن لاختبار كوفيد هذا المساء. جاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية".

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بـ "كوفيد 19" في أغسطس من العام قبل الماضي، في حين كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر 80 عاما في يوليو 2022.

إصابة بايدن بكورونا

خطورة إصابة بايدن بفيروس كورونا

وبما أن بايدن تخطى عقده الثمانين، فإنه يندرج تحت قائمة كبار السن الأكثر عرضة للإصابة فيما يتعلق بتأثير فيروس كوفيد-19 على كبار السن، فقد أظهرت الدراسات والبيانات المتوفرة حتى أغسطس 2023 ما يلي:

1. زيادة الخطر:

- كبار السن، خاصة من هم فوق 65 عامًا، أكثر عرضة لإصابات كوفيد-19 الخطيرة والتي قد تؤدي إلى دخول المستشفى أو الوفاة.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والرئة هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة.

2. أعراض أكثر شدة:

- قد يعاني كبار السن من أعراض أكثر شدة مثل الصعوبة في التنفس والالتهاب الرئوي.

- يواجه كبار السن خطرًا أكبر لتطور المضاعفات الخطيرة مثل الفشل التنفسي والفشل الكلوي.

3. معدلات الوفيات:

- أظهرت البيانات ارتفاع معدلات الوفيات بين كبار السن المصابين بكوفيد-19 مقارنة بالفئات العمرية الأصغر.

- معدلات الوفيات تزداد كلما تقدم العمر، حيث تصل إلى أعلى معدلاتها لدى من هم فوق 80 عامًا.

4. الآثار النفسية والاجتماعية:

- فرض القيود والعزل قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة والاكتئاب لدى كبار السن.

- قد يواجه كبار السن صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية خلال جائحة كوفيد-19.

لذلك من المهم جدًا حماية كبار السن والحرص على رعايتهم الصحية والنفسية خلال هذه الجائحة. كما ينصح بشدة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار العدوى بينهم.

تفاصيل مطالبة بايدن بالانسحاب من الانتخابات

شفت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأميركية تفاصيل اجتماع عبر الفيديو أجراه الرئيس جو بايدن مع الديمقراطيين المعتدلين في مجلس النواب، يوم السبت، قبل ساعة تقريبا من محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقا لمصادر الشبكة فإن الاجتماع لم يكن جيدا للرئيس بايدن.

وكان الاجتماع بين الائتلاف الديمقراطي الجديد، الذي يضم مزيجا من ما يقرب من 100 عضو معتدل وبعض الأعضاء التقدميين، والرئيس بايدن.

وركز الاجتماع على مخاوف الأعضاء بشأن قدرة بايدن على الفوز في الانتخابات.

وقال أحد الأعضاء الذي شاركوا بالاجتماع للشبكة، إن بايدن لم يكن مستعدا لطرح الأسئلة، وأنه قدم "إجابات مشتتة" دون الإجابة على الأسئلة، وحاول تقليل مخاوفهم.

وبحسب المصادر، فقد شعر الأعضاء بالفزع إلى حد كبير من العرض الذي قدمه بايدن، والافتقار إلى استراتيجية، والتحضير للأسئلة المتوقعة.