نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. علي الطيب ضيفًا في برنامج "عيش صباحك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان علي الطيب، اليوم الخميس، ضيفا في برنامج "عيش صباحك"، الذي يقدمه الإعلاميين يوسف التهامي وفانا إمام، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن العديد من الأسرار حول حياته الخاصة ومشواره الفني، كما يتحدث عن آخر أعماله الفنية.

ونشرت الرسمية لراديو "نجوم إف إم" البوستر الرسمي للحلقة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك"، وعلقت عليه:" استنوا الفنان علي الطيب في عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي على نجوم إف إم، 8 صباحا".

آخر أعمال علي الطيب

ويذكر أن آخر أعمال الفنان علي الطيب الفنية، هو مشاركته في مسلسل "مليحة" بطولة دياب وسيرين خاص، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "مليحة"

وشارك في بطولة مسلسل "مليحة" عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: الفنانة القديرة ميرفت أمين، دياب، سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، علي الطيب، حنان سليمان، مروة أنور، ومن تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل "مليحة"

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في "السلوم"، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى "غزة" عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

أحدث أعمال علي الطيب

والجدير بالذكر أن الفنان علي الطيب يشارك في مسلسل “مفترق طرق” بطولة الفنانة هند صبري، والذي يعرض حاليا على منصة “شاهد”، ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife".



أبطال وصناع مسلسل “مفترق طرق”



ويشارك في بطولة مسلسل “مفترق طرق” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى.





أحداث مسلسل “مفترق طرق”

وتدور أحداثه حول شخصية «إليسيا» التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكابها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنها.