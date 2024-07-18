نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد سمير: يجب التفرقة بين شخصية النجم أثناء اللعب وبعد الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سعد سمير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن زميله محمد بركات المشرف العام على المنتخب وفترة لعبه أولمبياد لندن عندما كان صغيرا بالمنتخب الأولمبي.

سعد سمير: اللعب في الأولمبياد ممتع

قال سمير في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "اللعب في الأولمبياد ممتع وكنت محظوظ لما لعبت في أولمبياد لندن 2012 كانت رائعة ومن البطولات التي لا أنساها وأقول للاعبين حاولوا الاستمتاع بها قدر امكانكم".

وتابع: "الأولمبياد من الحاجات اللي تفضل فاكرها طول العمر وبركات كنجم لازم نفرق لما نيجي نقيم النجوم بين لما كان لاعب وأسطورة وما قدمه لمنتخب مصر وتاريخ واسم كبير جدا".

واختتم حديثه: "هو من أعظم وأفضل اللاعبين بتاريخ مصر ولا يمكن تكراره وتاريخه المشرف ولكن هو الآن مسؤول أي حد يمكنه الاتفاق أو الاختلاف معه وجميعنا معرضين للانتقاد ولكن كله بيشتمنا دلوقتي علطول وإمام عاشور لاعيب كبير ومن المواهب ولديه الكثير ليقدمه مع الأهلي والجمهور والإدارة منتظرين منه أشياء كثيرة".