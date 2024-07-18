نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات الجولة 31 القادمة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباريات الجولة 31، يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتنطلق هذه الجولة بأم المواجهات القوية.

حيث تشهد هذه الجولة مباراة تجمع بين فاركو وطلائع الجيش، وأخرى بين البنك الأهلي والاتحاد السكندري والمباراة الثالثة بين سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة.

مواعيد مباريات الجولة 31 في الدوري المصري الممتاز

مباريات السبت 20 يوليو

طلائع الجيش ضد فاركو الساعة الخامسة والنصف مساء، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى.

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة الساعة التاسعة مساء على ستاد المقاولون العرب

مباريات الأحد 21 يوليو

المصري البورسعيدي ضد المقاولون العرب الساعة الخامسة والنصف على ستاد برج العرب

إنبي ضد زد اف سي الساعة التاسعة مساء على ستاد بتروسبورت

الداخلية ضد الزمالك الساعة التاسعة مساء على ستاد السلام

مباريات الاثنين 22 يوليو

الإسماعيلي ضد الجونة الساعة الخامسة والنصف على ستاد الإسماعيلية

بيراميدز ضد الأهلي الساعة التاسعة على ستاد الدفاع الجوي

مودرن سبورت ضد سموحة الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.