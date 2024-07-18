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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الألومنيوم في كأس مصر، في المواجهة التي تقام بينهما يوم الجمعة.

وتنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي ضد الالومنيوم في كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساء.

حيث تقام مباراة الأهلي ضد الألومنيوم في كأس مصر يوم الجمعة على ستاد الإنتاج الحربي.

تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الألومنيوم بكأس مصر

جاءت التشكيلة المتوقعة للاهلي ضد الالمونيوم في بطولة كأس مصر بقيادة مارسيل كولر كالتالي: