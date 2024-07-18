الرياضة

تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الألومنيوم بكأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات مرتقبة في تشكيل المتوقع أمام الألومنيوم بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الألومنيوم في كأس مصر، في المواجهة التي تقام بينهما يوم الجمعة.

وتنطلق صافرة حكم ضد الالومنيوم في كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساء.

حيث تقام مباراة الأهلي ضد الألومنيوم في كأس مصر يوم الجمعة على ستاد الإنتاج الحربي.

تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الألومنيوم بكأس مصر

جاءت التشكيلة المتوقعة للاهلي ضد الالمونيوم في بطولة كأس مصر بقيادة مارسيل كولر كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فواد.
  • خط الوسط: أكرم توفيق – إمام عاشور – مروان عطية.
  • خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – رضا سليم – وسام أبوعلي.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا