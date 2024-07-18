نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد بركات على فوز منتخب مصر الأولمبي أمام العراق قبل أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد بركات، المشرف على منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته الكبيرة بفوز المنتخب الأولمبي على نظيره العراقي في المباراة الودية التي جرت اليوم الأربعاء، في آخر تجربة ودية قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024. انتهت المباراة بفوز مصر بنتيجة 2-1.

محمد بركات يعبر عن سعادته بفوز منتخب مصر الأولمبي

في تصريحاته عقب المباراة، أكد بركات أن الفوز كان مهمًا للغاية باعتباره التجربة الأخيرة قبل بدء المنافسات الرسمية. وأوضح أنه سعيد بالنتيجة والأداء، مشيرًا إلى أن الأداء الفني والبدني كان أفضل من لقاء أوكرانيا، حيث أظهر جميع اللاعبين تألقًا كبيرًا في مباراة اليوم.

وأضاف بركات أنه سعيد بمستوى أداء اللاعبين محمد النني وأحمد زيزو، مشيرًا إلى انسجامهما السريع مع الفريق، مما أعطى دفعة قوية للأداء الجماعي للمنتخب. وتابع: "المنتخب بأكمله كان على قدر المسئولية وجميع اللاعبين تألقوا في المباراة."

اختتم بركات تصريحاته بالتعبير عن أمله في تحقيق النجاح في البطولة ودعوة الجماهير المصرية لدعم المنتخب، قائلًا: "نتمنى التوفيق في البطولة وندعو الجماهير المصرية لدعمنا من أجل إسعاد الجمهور بتحقيق الحلم الأولمبي."

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر الأولمبي منافساته في أولمبياد باريس 2024 بمواجهة منتخب الدومينيكان يوم الأربعاء المقبل، حيث يسعى الفريق لتحقيق أداء متميز يمهد له الطريق لتحقيق إنجاز كبير في البطولة.