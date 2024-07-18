نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز الفنانين الذين مثلوا بلادهم كسفراء (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هناك فنانين بارزين مثلوا بلادهم كسفراء ثقافيين ودبلوماسيين، هناك العديد من الفنانين الآخرين الذين ساهموا بطرق مماثلة في تعزيز الوعي والتفاهم الثقافي على الصعيد الدولي.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز الفنانين الذين مثلوا بلادهم كسفراء

ليونارد كوهين - كندا

ليونارد كوهين كان شاعر وملحن وفنان كندي بارز. عُرف بصوته المميز وأدائه الرائع للأغاني الروحية والجذابة. عُين كوهين سفيرًا ثقافيًا رسميًا لكندا في السبعينيات والثمانينيات، وساهم في ترويج الثقافة والموسيقى الكندية على الصعيد العالمي.

ماريا كاري - الولايات المتحدة الأمريكية



ماريا كاري هي مطربة أمريكية شهيرة ذات صوت متميز. عُينت كاري سفيرة للأمم المتحدة للشباب في عام 1998، وعملت على مساعدة الأطفال وإلهامهم من خلال موهبتها وشخصيتها المشرقة.

أوما ثورمان - الولايات المتحدة الأمريكية



أوما ثورمان هي ممثلة أمريكية حائزة على العديد من الجوائز. عُينت ثورمان سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسيف في عام 2003، وعملت على زيادة الوعي بحقوق الطفل والدفاع عن قضاياهم حول العالم.

بروس لي - هونج كونج



بروس لي كان ممثلًا وفنان قتال شهير من هونج كونج. على الرغم من وفاته المبكرة، إلا أنه لا يزال يُعتبر سفير ثقافة هونج كونج وفنون القتال الشرقية في جميع أنحاء العالم.

أم كلثوم - مصر



أم كلثوم هي أسطورة الغناء العربي وأحد أشهر الفنانين في تاريخ الموسيقى العربية. كانت "سيدة الغناء العربي" سفيرة ثقافية لمصر، حيث مثلت الموسيقى والثقافة المصرية على مستوى عالمي.

نجاة الصغيرة - الجزائر



نجاة الصغيرة هي مغنية وممثلة جزائرية شهيرة. عُدت سفيرة ثقافية لبلادها، حيث عملت على تعريف الجمهور العالمي بالموسيقى والثقافة الجزائرية من خلال أدائها الرائع.

محمد عبده - السعودية



محمد عبده هو مغني سعودي كبير، يُعرف بـ "ملك الغناء العربي". لعب دور السفير الثقافي للمملكة العربية السعودية، حيث روّج للموسيقى والفنون السعودية في جميع أنحاء العالم.

فيروز - لبنان

فيروز هي أسطورة الغناء اللبناني وأحد أشهر الفنانات العربيات. عُدت سفيرة ثقافية رائعة لبلادها لبنان، حيث عكست صورة جميلة وأصيلة للثقافة والفنون اللبنانية.