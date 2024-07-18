مقتل شخص وإصابة 6 عقب اقتحام سيارة لـ شرفة مقهى في باريس

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جدة - نرمين السيد - الشرطة الفرنسية في موقع الحادث
وقال المصدر إن السيارة اندفعت نحو شرفة مقهى في الدائرة العشرين من باريس، مما أسفر عن وفاة أحد الجالسين في المقهى وإصابة ستة أشخاص آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة.
وعقب الحادث، فر السائق من الموقع، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليه لاحقاً، وتم وضعه قيد الاحتجاز بانتظار التحقيقات، حسبما أفادت النيابة العامة.
وقد بدأت النيابة تحقيقاً بتهم القتل غير العمد والإصابة غير المتعمدة الناتجة عن الحادث.
وفي وقت سابق، تم إلقاء القبض على راكب آخر كان في السيارة، وأظهرت نتائج فحصه أنه كان تحت تأثير المخدرات والكحول.
وأشار مصدر في الشرطة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع الحفاظ على فرضية أن ما حدث قد يكون "حادث سيارة" حتى الآن.
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