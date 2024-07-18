نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد سمير يختار المدرب الأفضل في مسيرته مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سعد سمير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق، عن فترة لعبه تحت قيادة حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق والقلعة الحمراء عندما كان ناشئ وصعوده للفريق الأول.

نجم الأهلي السابق: حسام البدري أكثر المدربين الذين تأثرت بهم

قال سمير في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "كابتن حسام البدري كان سبب لتصعيدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وأعطاني الفرصة أنا وكل الجيل اللي كان بيدربه".

وتابع: "جيل 2009 كابتن حسام البدري له فضل علينا أنه طلعنا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وفايلر من الناس اللي بحبها جدا ومانويل جوزيه وضع لنا استراتيجية نقدر نمشي عليها فترات طويلة في الكرة عموما".

واختتم حديثه: "الناس اللي مبسوط اني اشتغلت معاهم كابتن محمد يوسف وعلي ماهر وحاليا بسيراميكا كليوباترا كابتن أيمن رمادي مبسوط جدا اني معاه وكل المدربين في جهازه الفني".