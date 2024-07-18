نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية، في إطار الجولة 31 من دوري nile، بعدما تعادل مع بلدية المحلة سلبيا دون أهداف في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بالدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية

وتنطلق صافرة حكم مباراة الزمالك ضد الداخلية، يوم الأحد القادم، في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة 31 من دوري Nile.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الداخلية

وتبث المباراة بين الزمالك والداخليه عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت، التي تعد الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز «دوري nile».

ويدخل نادي الزمالك المواجهة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 26 مباراة، بينما يتزيل الداخلية جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 30 مباراة.