فرصة العمر ..الإقامة الدائمة في السعودية بتكلفة 4 الاف ريال فقط والدخول بدون تأشيرة 2024

الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة هامة نحو تحفيز الاستثمار وتعزيز جودة الحياة للمقيمين، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديلات جديدة على برنامج الإقامة الدائمة، الذي يشمل فئات متعددة ويتميز بمجموعة من المزايا الحصرية.

الإقامة الدائمة في السعودية تستهدف المملكة برنامج الإقامة الدائمة تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال فتح أبواب الفرص لمختلف فئات المجتمع، ويشمل البرنامج الآن سبع فئات رئيسية تشمل السيدات المتزوجات من مواطنين سعوديين، والطلاب الأجانب المقيمين، والعاملين في السفارات، والمزارعين والعمال المنزليين، مما يتيح لهم الحصول على الإقامة الدائمة والاستفادة من مزايا متعددة.

من بين المزايا التي يتمتع بها حاملو الإقامة الدائمة في المملكة:

توفر الإقامة الدائمة حرية السفر إلى ومن المملكة بدون قيود، مما يسهل الحركة والتنقل الدولي. يُسمح لحاملي الإقامة الدائمة بامتلاك العقارات لمدة طويلة تصل إلى 100 عام، مما يعزز الاستقرار العائلي والاستثماري. يمكن للمقيمين بالإقامة الدائمة بدء أنشطة تجارية واستثمارية، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.

يعزز البرنامج الاستقرار الاجتماعي للمقيمين، حيث يمكنهم دعوة أفراد أسرهم لزيارتهم والاستفادة من البيئة المستقرة والآمنة في المملكة.