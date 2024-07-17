مال وأعمال

مصر تبحث مع الإمارات تعزيز التعاون في مجال الاستثمار الزراعي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تبحث مع الإمارات تعزيز التعاون في مجال الاستثمار الزراعي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 02:12 مساءً - استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، وبحث معها تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي.

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وخلال اللقاء أشاد فاروق بالاستثمارات الإماراتية في القاهرة بجميع المجالات وخاصة الزراعية، والتي تشهد تناميا متزايدا خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد ابن زايد، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

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وعرض فاروق الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة الزراعية المختلفة وخاصة التصنيع الزراعي، الذي يعظم القيمة المضافة ويسهم في توفير فرص العمل وتوطين التكنولوجيا والصناعة.

وأشار كذلك إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين وزيادة تبادل السلع والصادرات الزراعية والتعاون في مجال تحسين السلالات ذات الأغراض الثنائية لإنتاج اللحم والألبان وتربية الأغنام والماعز من السلالات المتميزة في معدلات التحول.

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من ناحيتها قدمت الكعبي التهنئة لوزير الزراعة بثقة القيادة السياسية وتوليه الحقيبة الوزارية متطلعة إلى زيادة التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى رغبة بلادها في زيادة استثماراتها في مصر بجميع المجالات وخاصة الأمن الغذائي في إطار الاستراتيجية الرباعية بين مصر والإمارات والأردن والعراق.

وأكدت الكعبي أن مجالات التعاون الزراعي من الممكن أن تشمل كذلك الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني وتصنيع وتعبئة الأسماك وخاصة التونة.

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وتحدثت عن خبرة الإمارات الكبيرة في مجال صناعة التمور والنهوض بزراعة النخيل وسلاسل القيمة المضافة وأشارت السفيرة إلى جائزة خليفة للتمور، والتي أصبحت عالمية تهتم بكل جديد فى مجال الابتكار الزراعي وتشجع جميع الباحثين المتميزين في زرعة وصناعة التمور.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور ويمكن التعاون مع الأمارات في تعظيم الاستفادة التصديرية والتصنيعية للتمور، مشيرا إلى إنشاء أكبر مزرعة للنخيل في العالم بمنطقة توشكى.

وأكدا الجانبان على ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والمواطنين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعا للاستثمارات في المجالات الزراعية المختلفة.

وفي نهاية اللقاء “فاروق” وجه الهيئات المعنية في الوزارة بسرعة حل جميع المعوقات التي تواجه بعض الشركات الإماراتية، وقد تم الاتفاق على آلية لمتابعة جميع الملفات المشتركة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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