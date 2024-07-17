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أحمد جودة - القاهرة - أبلغ باولو جيريرو، الهداف التاريخي لمنتخب بيرو لكرة القدم، مجلس إدارة نادي سيزار باييخو، عن نيته إنهاء العقد الذي وقعه هذا العام من جانب واحد، وفقًا لبيان صدر عن فريق مدينة تروخيو البيروانية.

أزمة كبرى بين هداف بيرو التاريخي وناديه

وأوضح النادي أنه أرسل للاعب "الالتزامات المقابلة، حتى لا نتأثر بالعقوبات التعاقدية المفروضة"، ومن بينها تلك المتفق عليها مع الرعاة.

كما نفى النادي أن يكون جيريرو، البالغ من العمر 40 عامًا، قد طلب رحيله قبل بطولة كوبا أمريكا، التي شارك فيها المهاجم حتى إقصاء منتخب بلاده من دور المجموعات، ولم يسجل خلالها أي هدف.

وأضاف الفريق في بيانه أنه يأسف لما حدث يوم السبت الماضي عندما رفض جيريرو نزول الملعب خلال المباراة التي كان يخوضها سيزار باييخو أمام أليانزا ليما، ولهذا السبب تم إخطاره لتقديم دفاعه بسبب مخالفة اللوائح الداخلية.

وأكد النادي أنه سيطبق بهذا الشأن وبشكل صارم االلوائح المحلية وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأبدى أمله في "حل هذا المأزق في أسرع وقت ممكن".

وكان مؤسس النادي، سيزار أكونيا قد أكد أول أمس الإثنين أنه إذا أراد جيريرو الانتقال إلى فريق آخر "فسيتعين عليه الاتفاق مع رئيس (النادي)" لمعرفة الشروط المفروضة ليتمكن من "إنهاء هذا التعاقد".

ورفض جيريرو مساء السبت الماضي نزول الملعب عندما استدعاه مدرب الفريق جييرمو سالاس من على مقاعد البدلاء، أثناء خوض الفريق أولى مباريات المرحلة الختامية من الدوري المحلي (كلاوسورا) أمام أليانزا ليما.

وصرح المدرب عقب المباراة التي انتهت بفوز فريق ليما بنتيجة 3-2، أن اللاعب أخبره "أنه لم يكن لائقا"، مضيفا: "تحدثنا مع الرئيس والإداريين. لقد كان لائقًا ولم تكن لديه أي مشكلة".

