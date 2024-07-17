رئيس الوزراء يعتذر لطبيبة سوهاج.. ويؤكد رفضه أى تجاوز بحق الموظفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يوليو 2024 06:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المحافظين هم واجهة الدولة التنفيذية، مشددًا على ضرورة تواجدهم المستمر في الشوارع والاستماع لمشاكل المواطنين والعمل على حلها.

وأشار مدبولي إلى حرص الحكومة الكامل على رضا المواطن، وقال: "بتابع كل حاجة بتحصل وكان في موقف لمحافظة سوهاج" وأوضح رئيس الوزراء أنه يتابع عن كثب جميع الأحداث والمواقف التي تطرأ في المحافظات، مشيرًا إلى حادثة وقعت في محافظة سوهاج بين المحافظ وأحد الأطباء.

وفي حديثه عن الواقعة، أكد مدبولي أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحافظين دون التجاوز في حق العاملين. وقال: "من حق المحافظ أن يتخذ الإجراءات اللازمة دون تجاوز في حق العاملين".

وفي ختام حديثه، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاعتذار للطبيبة التي تعرضت للمشادة مع محافظ سوهاج، قائلًا: "حقك عليا".

ويأتي اعتذار "مدبولي"، لـ"الطبيبة"، ليؤكد التزام الحكومة بضرورة احترام حقوق العاملين في جميع المجالات، وحرصها على تعزيز العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمواطنين لتحقيق أفضل الخدمات.