نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع في الزمالك لحسم أزمة إبراهيما نداي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعقد وكيل ابراهيما نداي لاعب الزمالك خلال الساعات المقبلة اجتماعا رفقة مجلس إدارة الزمالك لحل أزمة المستحقات المتأخرة.

وسيعقد وكيل نداي جلسه مع ادارة النادي الأبيض خلال ساعات لتخييرهم بين أمرين اما بالحصول على 750 الف دولار قيمة المستحقات المتأخرة للاعب أو الرحيل عن النادي بشكل فوري والتقدم بشكوي لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان اللاعب قبل عدة أسابيع أنذر النادي الأبيض بالحصول على مستحقاته أو التقدم بشكوي لدي المحكمة الرياضية والمهلة انتهت يوم 10 يوليو الجاري.

اجتماع في الزمالك لحسم أزمة إبراهيما نداي

الجدير بالذكر أن السنغالي البالغ من العمر 25 عامًا ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري بعدما أبلغه الزمالك بعدم نيته في التجديد للاعب.

واستغل الزمالك بندا في التعاقد الذي كان ممتدا لثلاث سنوات بأن يخطر اللاعب قبل الأول من أبريل الماضي بفسخ التعاقد وعدم استمراره لموسم ثالث.

وخاض نداي الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

وإجمالا شارك في 52 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 وتوج بلقب الكونفدرالية.