«القاهرة الإخبارية»: سائق سيارة يقتحم مقهى في باريس ويصيب 3 أشخاص

جدة - نرمين السيد - سائق سيارة يقتحم مقهى

اقتحمت سائق سيارة مقهى في شرق باريس، مساء الأربعاء، لسبب غير معروف بعد، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح حرجة، وذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل





وذكر المصدر، أن المصابين الثلاثة بحالة حرجة جدًا، وإن سائق السيارة لاذ بالفرار.

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