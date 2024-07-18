رئيس الوزراء: وقف تخفيف الأحمال اعتبارا من الأحد المقبل

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يوليو 2024 12:14 صباحاً - دوت الخليج – أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، 21 يوليو الجاري، حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وفي الوقت نفسه، أشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أنه من الوارد جدًا، بعيدًا عن خطة تخفيف الأحمال، أن تحدث مشكلة في منطقة ما، فقد تؤدي درجات الحرارة العالية إلى خروج محول عن الخدمة بمنطقة معينة، مضيفًا: “وهذا يحدث في أي دولة في العالم”.

وأضاف: “من الوارد حدوث انقطاع للكهرباء بسبب مشكلة فنية في بعض المحولات”، مؤكدًا التعامل معها وحلها لتعود الخدمة مرة أخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع على مدار الأسبوع الماضي الموقف يوميًا مع الوزراء على الأرض، مؤكدًا وصول شحنات (الوقود) بانتظام وفي التوقيتات المحددة لها.

كما لفت رئيس الوزراء إلى انتهاء الأزمة بالكامل على مستوى الجمهورية بحلول نهاية العام الحالي، مع وعد بالعمل على قدم وساق على مدار فترة ما بعد شهور الصيف للتقليل تمامًا من موضوع تخفيف الأحمال حتى حل الموضوع بشكل كامل نهاية هذا العام.

ونبّه مدبولي إلى تزايد حجم الاستهلاك بشكل كبير وغير مسبوق في قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، وهو ما يشكل عبئًا على الدولة، حيث تجاوزت الاستهلاكات 37.5 جيجاوات في اليوم الواحد، بزيادة أكثر من 12% عن العام الماضي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه حينما كانت الحكومة تضع تقديراتها لفترة الصيف الحالي لم يكن من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بهذه الحدة والصعوبة، ولذلك جرى تكليف الوزراء الجدد بتدبير احتياجاتنا الكاملة خلال الفترة القادمة، تحسبًا لحدوث موجات حارة شديدة في شهر يوليو أو اغسطس أو في النصف الأول من شهر سبتمبر.

كما أشار إلى وضع سيناريو لخطة صيف 2025، وتكليف الوزراء بتحديد وتقدير الفجوة للصيف القادم، لافتا إلى حسابها لتكون في حدود 3 إلى 4 جيجا إضافية، لذلك وضعت خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن.