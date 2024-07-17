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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: 10 مليارات جنيه إيرادات ميناء الإسكندرية في عام… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2024 10:11 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على قدرة مصر على سداد ديونها بفضل الإيرادات الكبيرة التي تحققها، مشيرا إلى أنهم استخدموا قرضا لتحسين ميناء الإسكندرية وإقامة محطة تحيا مصر.
وأوضح أنهم استدانوا ما يعادل 10 مليارات جنيه من البنوك المصرية، بنسبة 7 مليارات جنيه مصري و3 مليارات بالعملة الأجنبية، ونجح الميناء في تحقيق عائد يصل إلى 10 مليارات جنيه في عام واحد.
وأضاف الوزير أن ميناء الإسكندرية حقق إيرادات تقدر بحوالي مليار جنيه مصري (13.7 مليون دولار) في شهر مايو الماضي، ما يعني أنه إذا استمر الأداء بهذا النسق على مدار 12 شهرا، فإن الإيرادات ستصل إلى 12 مليار جنيه، مما يكفل سداد المستحقات المالية للبنوك المقرضة في مشروعات مثل محطة تحيا مصر.
وأكد الوزير أن الحكومة ستواصل استكمال مشروعات البنية الأساسية التي تعد ركيزة أساسية لجميع قطاعات الاقتصاد المصري، لافتا إلى إنجاز نسبة كبيرة من هذه المشروعات بنسبة 80%.
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