شريف أشرف: المفاجآت شعار مباريات الكأس.. والزمالك أفضل بدنيًا من بروكسي

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث شريف أشرف مهاجم نادي الزمالك السابق، عن فرص الفارس الأبيض في مواجهة نظيره بروكسي في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، والتي تقام في الثامنة مساء غدا الخميس باستاد القاهرة الدولي.



وقال شريف أشرف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "لا شك أن فارق الخبرات يصب في مصلحة أبناء القلعة البيضاء".



وتابع: "تعودنا على أن مباريات الكأس لا تعترف إلا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر، ودائمًا ما تشهد مفاجآت".



وأردف: "الحالة البدنية للاعبي الأبيض هي الأفضل لا سيما وأن لاعبيه يخوضون مباريات الدوري حتى الآن، وذلك على عكس بروكسي الذي أنهى دوري المحترفين منذ ما يقرب من شهرين".



واختتم شريف أشرف تصريحاته قائلًا: "لا شك أن فكرة منح لاعبي الشباب فرصة المشاركة مع الفريق الأول هي الأفضل في الوقت الحالي، مؤكدًا أنها بمثابة فرصة جيدة لهم".