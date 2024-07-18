عاجل- البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بـ كوفيد 19

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بكوفيد-19.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن "يعود إلى ديلاوير حيث سيقوم بالعزل الذاتي ومواصلة أداء مهامه".

وأضاف البيان أن بايدن يعاني من "أعراض خفيفة"، مشيرا إلى أن "بايدن تلقى لقاح كوفيد والجرعة المعززة".

جدير بالذكر، أنه كشفت وكالة أسوشيتد برس بأن استطلاع رأي يشير إلى أن ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين يؤيدون انسحاب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.