نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أعراض تنفسية وشعور عام بالتعب.. هذه الحالة الصحية لبايدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال طبيب الرئيس جو بايدن إنه ظهر بعد ظهر اليوم يعاني من أعراض تنفسية بالإضافة إلى شعور عام بالتعب.

وأكدت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض في بيان صدر فجر اليوم الخميس أن الرئيس بايدن قد تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأعراض التي يعاني منها خفيفة. وصرحت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن إصابة الرئيس تم تأكيدها بعد أول حدث له في لاس فيغاس.

وأضافت جان بيير أن بايدن، الذي تلقى اللقاح والجرعة المعززة، يعاني حاليًا من أعراض خفيفة. وأوضحت أيضًا أن الرئيس يعتزم عزل نفسه في مقر إقامته بولاية ديلاوير مع استمراره في أداء مهامه كرئيس للولايات المتحدة.

وتواجه الساحة العامة والسياسية داخل الولايات المتحدة، وفي حضم العراك الانتخابي المتمثل في الاستعداد لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، أحداثًا ضخمة، فقبل أيام قلائل أصيب المرشح الرئاسي دونالد ترامب، خلال تواجده في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، بعد إطلاق نار من مجهول وسط محفل من الحاضرين، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي السابق أثناء إلقائه خطابًا جماهيريا، وصباح اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بكوفيد-19، معلنا أن الرئيس "يعود إلى ديلاوير حيث سيقوم بالعزل الذاتي ومواصلة أداء مهامه".