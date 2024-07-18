المحقق الخاص في الوثائق السرية لترامب يقدم طلبًا لاستئناف القضية

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المحقق الخاص في قضية الوثائق السرية الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قدم طلبا للمحكمة لاستئناف القضية بعد إسقاطها في وقت سابق، وفقا لنبأ عاجل في قناة القاهرة الإخبارية.





وقررت القاضية المكلفة بقضية تعامل دونالد ترامب مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض مؤخراً حفظ الدعوى معتبرة أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.

وفي هذا القرار الذي يمثل انتصارا كبيرا للرئيس السابق، تستجيب القاضية آيلين كانون لطلب محاميه وتلغي الإجراء الذي بدأ في فلوريدا (جنوب شرق البلاد).

وقال محامو ترامب إن المستشار الخاص جاك سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني في انتهاك لشرط التعيينات في الدستور، وأن مكتبه تم تمويله بشكل غير صحيح من قبل وزارة العدل.

وكان فريق سميث قد اعترض بقوة على الحجة خلال جلسات الاستماع أمام كانون الشهر الماضي.