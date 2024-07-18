جابر القرموطي يقدم حلقة خاصة من داخل مستشفى العلمين النموذجي (صور)

أعلنت قناة cbc الفضائية، أن الإعلامي جابر القرموطي سيقدم حلقة خاصة من داخل مستشفى العلمين النموذجي اليوم الخميس.





وكتبت قناة cbc، على صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة: "انتظروا الإعلامي جابر القرموطي في حلقة خاصة من داخل مستشفى العلمين النموذجي اليوم الخميس، الساعة الـ 4 عصرًا، على شاشة CBC

وتشارك الفنانة سعاد ماسي في غنائي ضخم ضمن حفلات مهرجان العلمين في نسخته الثانية.

الحفل يجمع حمزة نمرة وسعاد ماسي وفرقة مسار إجباري، ويقام يوم الجمعة 16 أغسطس.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحفل، وتبدأ من 550 جنيها، وتصل لـ 80 ألف لـ "لاونج" يجمع 8 أشخاص.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين، بوستر الحفل مع تعليق: "فاضي شوية؟.. تعالى نحضر حفلة من أقوى حفلات النسخة الثانية من مهرجان العلمين يوم 16 أغسطس في ميوزيك أرينا، مع النجم حمزة نمرة، والنجمة الجزائرية سعاد ماسي، وفرقة مسار إجباري.. واللي هيغنوا معانا مجموعة متنوعة من أحلى أغانيهم، وهنعيش معاهم حفلة مميزة كلها مزيكا في أجواء العلمين الساحرة.