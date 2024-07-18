مندوب مصر بالأمم المتحدة: احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح تسبب في توقف المساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، فى جلسة لمجلس الأمن، أن مصر تحذر من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية، وانتهاك القانون الدولي الإنساني، والاستهتار بميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف: "التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة وتجدد مصر موقفها الرافض لسيطرة القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة بما فى ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح ونؤكد على أن احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح أدي إلى توقف انسياب وتدفق المساعدات".

وتابع السفير أسامة عبد الخالق: "تطالب مصر مجلس الأمن ودول الأعضاء فى الأمم المتحدة بما في ذلك إسرائيل بتنفيذ القرارات الإممية وقرارات محكمة العدل الدولية والوقف الفوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات دون أي قيود".