العدوان مستمر.. استشهاد طفلتين بعد قصف وحشي لـ منزل وسط غزة

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جدة - نرمين السيد - العدوان على غزة
وعلى صعيدٍ متصل، قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن المنطقة والعالم لن يتحملا حربا أخرى بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفا "نرفض سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح"، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
وأكد، خلال إلقائه كلمة مصر بجلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا مناص عن الوقف الفورى عن الحرب الظالمة بقطاع غزة.
وشدد مندوب مصر على أنه على إسرائيل الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن مصر تدين الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة.
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