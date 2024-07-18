حزب الله يقصف شمالي إسرائيل بـ80 صاروخًا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حزب الله اللبناني أطلق 80 صاروخا باتجاه مناطق مأهولة في الشمال خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.





وذكرت وكالة أنباء رويترز عن مسؤول أمريكي، أن واشنطن ستتحول من الرصيف البحري المؤقت قبالة غزة إلى ميناء أشدود لنقل المساعدات. أضافت رويترز، أن الجيش الأمريكي أعلن انتهاء عملية الرصيف البحري المؤقت قبالة ساحل غزة.

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