نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بعد تردد معلومات.. هل ينسحب بايدن من السباق الرئاسي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة "نيوز نايشن" الأميركيةأنَّ بايدن سينسحب من السباق الرئاسي في الأيام المقبلة، وفقًا لسكاي نيوز.

."​​​​​​​فيما أعلن مستشار ديمقراطي كبير لشبكة "سي إن إن":" بايدن بات أكثر تقبلا لفكرة انسحابه من السباق الرئاسي.

وكان قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه سيعيد تقييم ما إذا كان سيبقى في السباق الرئاسي ويفكر في الانسحاب "إذا أخبره الطبيب بشكل مباشر أنه يعاني حالة طبية تجعل ذلك ضروريا".

وفي مقابلة مع قناة "بي إي تي" أمس- الأربعاء، قال بايدن عند سؤاله عن إمكانية إعادة تقييم موقفه: "إذا ظهرت لي حالة طبية ما، أو جاء لي الأطباء وقالوا إنك تعاني هذه أو تلك المشكلة".

وقال بايدن (81 عاما) مرارا وتكرارا إن أحدا من أطبائه لم يخبره أنه يعاني حالة طبية خطيرة.

وكتب طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور بعد الفحص الطبي للرئيس في فبراير، أن بايدن "رجل يتمتع بصحة جيدة ونشط وقوي، ويظل لائقا لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح".

استطلاع رأي تنبأ بذلك

كانت كشفت وكالة أسوشيتد برس بأن استطلاع رأي يشير إلى أن ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين يؤيدون انسحاب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.