عاجل.. سعد سمير يكشف وعد الخطيب له

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سعد سمير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن وعود مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب له قبل رحيله إلى صفوف نادي فيوتشر إف سي.

نجم الأهلي السابق: الخطيب وعدني بهذا الشئ

قال سمير في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "قبل رحيلي قالوا لي النادي بابه مفتوحلك في أي وقت وإذا رغبت بالعودة ووجودك معنا مرة أخرى أفعل ذلك".

وتابع: "جميع المسؤولين بإدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنهم كابتن محمود الخطيب طبعا وشكرني على الفترة التي قضيتها بصفوف الفريق وكل مواقف اللاعبين الذين رحلوا تجدهم فاكرينها ومكنش ليك شروط في التجديد دايما".

واختتم حديثه: "بيتقالك أنك كنت من الناس اللي بتحط النادي أولوية والحلو بإدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أنهم يعلمون اللاعب الذي يقدر النادي بالفعل وبين الذين يفكرون بواقعية عكس المحبين له وللكيان بشكل حقيقي".