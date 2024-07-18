نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام الدومينيكان في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة صعبة ومنتظرة مع نظيره منتخب جمهورية الدومينيكان يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يوليو الحالي بستاد “لا بوجوار" في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات أولمبياد باريس.

موعد منتخب مصر أمام الدومينيكان

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر وجمهورية الدومينيكان مساء الأربعاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبي برفقة كل من منتخبات إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومينيكان بالمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس.

القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد باريس

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.