نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي عبدالله السعيد يكشف كواليس الحكم الصادر ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، كواليس قرار المحكمة بإلزام الأهلي بدفع مبلغ تعويضي دولار لعبدالله السعيد.

محامي عبد الله السعيد: الأهلي ملزم بدفع 36 فرانك سويسري للاغب خلال 30 يومًا

قال زهران في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الهدف الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد: "عبد الله السعيد حصل على عدة أحكام داخل وخارج مصر، اولا رفع الحجز على أموال عبدالله السعيد، بالإضافة لحكم المحكمة بإلزام الأهلي بدفع المبلغ المذكور".

وتابع: "والاهلي ملزم بدفع ٦٣ فرانك سويسري، وهذه أحكام واجبة النفاذ لا يوجد طعن عليه، وبالتالي الأهلي ملزم بالدفع خلال ٣٠ يوم ".

وأكمل: " وإذا لم يدفع الأهلي المال خلال ٣٠ يوم يتم فرض ضرائب على النادي الأهلي".