نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرحها.. هذه ملامح أغنية "سيبك" لحسن أبو الروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم حسن أبو الروس أغنية جديدة تحت عنوان “ سيبك”، وذلك من خلال موقع الفيديوهات “ يوتيوب”.

سيبك" تم تصويرها في الإسكندرية ومن توزيع ناصر بيتس وكلمات إيفيل وحسن أبو الروس، ويعبر من خلال الأغنية حسن عن الضغوطات التي مرت عليه في حياته الشخصية على نطاق العمل من كلام لمحاولة تحطيمه، ورسالة للشباب لمحاولة والمعافرة مهما كانت الضغوطات وكلام الناس عليهم.

وكان آخر أغاني حسن ابو الروس هي اغنيه عنوان "حرة يا فلسطين "، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المستمر، استخدم "أبو الروس" تقنية الذكاء الاصطناعي "AI" في تصوير الأغنية لتعطي للمشاهد شعور أن هذه الأغنية تم تصويرها داخل فلسطين.