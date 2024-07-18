نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة الإفريقية وبالتحديد عشاق المصرية عن توقيت مواجهاته ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات منتخب مصر
24/7 الأربعاء مصر ضد جمهورية الدومينيكان 6:00 مساءً
27/7 السبت مصر ضد أوزباكستان 6:00.
30/7 الثلاثاء مصر ضد إسبانيا 4:00 مساءً
مجموعة مصر في أولمبياد باريس
وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبي برفقة كل من منتخبات إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومينيكان بالمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس.
القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد باريس
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.