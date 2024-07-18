الرياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة الإفريقية وبالتحديد عشاق المصرية عن توقيت مواجهاته ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات منتخب مصر

24/7 الأربعاء مصر ضد جمهورية الدومينيكان 6:00 مساءً

27/7 السبت مصر ضد أوزباكستان 6:00.

30/7 الثلاثاء مصر ضد إسبانيا 4:00 مساءً

مجموعة مصر في أولمبياد باريس

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبي برفقة كل من منتخبات إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومينيكان بالمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس.

القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد باريس

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا