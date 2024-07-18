نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح البرومو الرسمي.. أبرز لقطات من فيلم إكس مراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمد ممدوح البرومو الدعائي لأحدث أعماله السينمائية فيلم إكس مراتي، والذي تشاركه بطولته الفنانة أمينة خليل وهشام ما، والمقرر طرحه بالسينمات يوم 24 يوليو الجاري.



لقطات من فيلم إكس مراتي

ومن أبرز لقطات فيلم إكس مراتي، ظهور الفنان محمد ممدوح بـ لوك جديد وشنب مختلف، ليتناسب مع الشخصية التي يلعبها، حيث يقدم دور رجل رد سجون.

كما يظهر هشام ماجد بشخصية الرجل الذي يريد الارتباط بـ أمينة خليل، طليقة محمد ممدوح، ما يساعد على نشوب العديد من الخلافات الطريفة بينهم جميعا.

منشور محمد ممدوح

ونشر محمد ممدوح البرومو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب معلقًا: لو إكس مراتك طلع رد سجون ومجرم وبيدور عليها، هتستخبى ولا هتقلب وحش؟، الإعلان الرسمي".

قصة فيلم إكس مراتي



وتدور قصة فيلم إكس مراتي، حول دكتور نفساني والذي يجسده الفنان هشام ماجد، إذ يدخل في صراع مع مجرم خارج من السجن وهو الفنان محمد ممدوح، بينما سحر تقارن بينهما من أجل اختيار شريكها وهي الفنانة أمينة خليل، وتدور القصة في إطار كوميدي.

أبطال فيلم إكس مراتي



وفيلم إكس مراتي بجانب هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، علي صبحي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، خالد كمال، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي.

موعد طرح فيلم إكس مراتي في السينمات



جدير بالذكر إنه من المقرر طرح فيلم إكس مراتي في جميع دور العرض المصرية والسعودية والعربية يوم 24 يوليو الجاري، والعمل مدعوم من صندوق big time بالشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية.