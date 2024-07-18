نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق شريف بدر الدين يودعه برسالة مؤثرة: مع السلامة يا طيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع محمد بدر الدين، شقيق السيناريست الراحل شريف بدر الدين، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 45 عاما، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب محمد بدير عبر صفحته الشخصية قائلا: "كنا دايمًا مع بعض مافيش مكان ماينفعش التاني يروحه لوحدة".

وأستكمل حديثة قائلا: "مع السلامة يا طيب يا أغلى من عنيا، كنت دايمًا تقولي إنك بتحس إن أنا الكبير مش إنت الكبير، وكنت بقولك إني بحس إنك ابني مش أخويا الكبير يا حبيبي واحشني قوي ربنا يصبرني على فراقك يا نور عيني".

من هو السينارست شريف بدر

ولد السيناريست شريف بدر الدين 26 يناير 1979، وتخرج بكلية التجارة شعبة المحاسبة في جامعة الزقازيق عام 2001 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2006 بتقدير جيد جدًا، اشتهر شريف بعد ذلك بكتابة المسلسلات المأخوذة من فورمات أجنبي أبرزها "هبة رجل الغراب" بأجزائه الأربعة، حيث كان المؤلف والمشرف على ورشة الكتابة، وأيضًا مسلسل "طلعت روحي" بطولة إنجى وجدان ونيكولا معوض عام 2018.

بدأ شريف بدر الدين مشوار بالمشاركة في كتابة العديد من الأعمال الفنية الناجحة مثل "عالم سمسم" عام 2002، وست كوم "تامر وشوقية" الجزء الأول عام 2006، ومسلسل الانيميشن "بسنت ودياسطي" الجزء الأول عام 2008 والثانى عام 2010، وسيت كوم "العيادة" الجزء الأول عام 2008، مسلسل "الجامعة" عام 2010، سيت كوم "الباب في الباب" الجزء الثانى عام 2012،ومسلسل "راس الغول" بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز عام 2016 ومسلسل "شبر مية" عام 2019.

وآخر أعمال السيناريست شريف بدر الدين، هو مسلسل "مفترق طرق"، الذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، العمل من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج محمد محيي، تدور أحداث المسلسل حول أميرة التي تفاجأت بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلة نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.