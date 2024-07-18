سعد سمير يكشف طموحه بعد اعتزال الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سعد سمير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن أهدافه بالسنوات القادمة بعد اعتزاله في تصريحات خاصة له مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

سعد سمير: هذه أهدافي بعد الاعتزال

قال سمير في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "اتجه نحو تطوير مستواى وأطمح أن أكون مدير كرة ولكن أي شئ فنيا أو إعلاميا أو إداريا أو التدريب سأتعلمه بالتأكيد".

وتابع: "كل مديرين الكرة عندما تعاملت معهم محترمين وثابت البطل نسمع عنه كان أسطورة وعظيم بالإدارة والحفاظ على حقوق كل الأطراف مريت بعدة مراحل مع كابتن سيدعبدالحفيظ وكذلك كابتن علاء صادق وكابتن وائل جمعة وهادي خشبة وكلهم ليهم بصمة".

واختتم حديثه: "كل مدير كرة له سيستم خاص به وكابتن سيد قيمة وخبرة كبيرة بإدارة الكرة ويحب هذا المنصب وموهوب أيضا وأنا والشناوي ووليد سليمان كنا على تواصل دائم معه بشأن القرارات واللوائح ونظام الفريق وهو قريب مني واستشيره وحزنت لنهاية فترة لعبي بالأهلي ولكن علاقتي بهم أبدية مدى الحياة وكنت لسة راجع من إصابتين ورا بعض وبعدت عن اللعب والتدريبات".