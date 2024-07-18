نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يروج لحفلته بالساحل الشمالي أغسطس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان محمد رمضان لحفلته بالساحل الشمالي من خلال حسابه الشخصي على موقع “ فيسبوك”.

كتب رمضان قائلا:'بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة نقدر نقول باي باي ثانوية والصيف بدأ.. وبالمناسبة دي مستنيكم يوم الجمعة ٢ اغسطس في اقوى حفلة في الساحل الشمالي.. ثقة في الله جولف بورتو مارينا سوف تستقبل أول مليونية بشرية، ثقة في الله نجاح".

أكدّ كريم شلبي صاحب واقعة الصفع مع الفنان محمد رمضان في مقطع فيديو أن "إذا كانت أيدي الشمال ناموسة فأيدي اليمين مرزبة"، مشيرًا إلى أنه اعترف بخطأه لأن "الاعتراف بالحق فضيلة"

أما بخصوص اعتذار محمد رمضان، فقد قال كريم إن الاعتذار "على راسي من فوق"، لكنه لاحظ أن "فيه ناس بتتولد صغيرة وبتكبر، وفيه ناس بتتولد صغيرة وبتفضل صغيرة

وأشار إلى أنه عندما توجه لمكتب الأمن رفض عمل محضر، قائلًا "العفو عند المقدرة زي ما النبي قال".

من جانبه، أكد محمد رمضان في فيديو نشره عبر "إنستجرام" أنه "بيعتذر لأهل الولد الصغير إن ايدي اتمدت عليه"، وقال إنه "اعترف بخطئي" عندما صفعه الشاب كريم شلبي أولًا، ثم رد عليه بصفعة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام